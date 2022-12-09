Bandırma'da yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi’nde bulunan "Eski Askeriye" bölgesinde yangın çıktı.

Dumanı ve alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri ile itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni için araştırma yaptı. Bölgede piknik yapan kimsenin olmadığı, sigara izmaritinden yangının çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının kesin çıkış sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.