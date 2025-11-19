Bandırma'da, yangında evde uyuyan kadın ve 3 kedi kurtarıldı
İhsaniye Mahallesi Asmalı Sokak'ta bir apartmanın 3. katında kurutma makinesinden kaynaklı yangın meydana geldi. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle başlangıç aşamasında söndürüldü.
Olay sırasında evde uyuyan bir kadın ile birlikte 3 kedi bulunuyordu. Yoğun dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, önce evdeki kadını güvenli şekilde dışarı çıkardı. Dumanla dolan dairede mahsur kalan kediler de merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı.
Zamanında yapılan müdahale sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı. Evde duman nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer, elektrikli ev aletlerinin kullanımında dikkatli olunması ve bakımının düzenli yapılması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.