Bandırma'da yaşlı adam fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edinilen bilgiye göre, R.Ö. (69) isimli vatandaşın fenalaşarak yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından R.Ö.’yü ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaşlı vatandaşın sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.