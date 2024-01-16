Bandırma'da yaya geçidindeki kazada tır şoförü tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaya geçidinden geçmek isterken tırın altında kalarak ölen Bahattin Uslu'nun ölümüne neden olan şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yaya geçidinden geçmek isterken tırın altında kalarak ölen Bahattin Uslu’nun ölümüne neden olan şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bandırma 600 Evler Mahallesi’ndeki NATO Caddesi’nde bulunan yaya geçidinden geçmek isteyen Bahattin Uslu (79), 34 FCR 825 plakalı tırın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Meydana gelen kazanın ardından tır şoförü E.K. (44) gözaltına alınmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Geçtiğimiz gün mahkemeye çıkarılan tır şoförü E.K., taksirle öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.