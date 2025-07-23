Bandırma'da yaya geçitleri yenileniyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi tarafından yaya güvenliğini artırmak ve trafik düzenini sağlamak amacıyla kent genelinde yaya geçitlerinin yenilenmesi çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin yoğun kullanılan noktalarında bulunan yaya geçitleri yeniden boyanarak daha görünür hale getirildi. Yapılan çalışmalarla hem sürücüler hem de yayalar için güvenli bir ulaşım hedefleniyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kentimizin farklı noktalarında yaya geçitlerinin boya yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Servet Çırpan Caddesi, Kayacık Caddesi, Barış Manço Kültür Merkezi önü, NATO Caddesi, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı önü ile Yeşil Çomlu Mahallesi Meydanı’nda çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Belediye, yol ve yaya güvenliği konusundaki çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirirken, vatandaşlara süreçte gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür etti.