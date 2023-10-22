Bandırma'da Yunus Timleri görev başında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Yunus Timleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çınarlı mahallesinde şok uygulama yaptı.

Bandırma'da Yunus Timleri görev başında
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Yunus Timleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çınarlı mahallesinde şok uygulama yaptı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan “Şok uygulamalara" devam ediliyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Son olarak geçtiğimiz cuma günü Yunus Timleri, Çınarlı Mahallesi, İnce Kaldırım Sokak üzerinde şok uygulama yaptı.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri A.T. (38 ) ve E.Ü.(31) isimli şahısları aradı. Şahıslardan poşet içinde 112,74 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca A.T. isimli şahsın üzerinden de 1,30 gram esrar çıktı.