Bandırma'daki hayvan ithalatı tartışması yargıya taşındı

Balıkesir’in Bandırma Limanı’na gelen Spiridon-II isimli canlı hayvan gemisindeki işlemler yargıya taşındı. Uruguay’dan Türkiye’ye getirilen 2 bin 901 adet damızlık gebe büyükbaş hayvandan 138’inin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "uygunsuz" bulunduğu yönündeki işlem için Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı.

Davacı tarafından sunulan dilekçede, hayvanların kimlik tespitinde ciddi hatalar yapıldığı, küpe ve RFID kontrollerinin bakanlık personeli yerine gemi çalışanları tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Uzun yolculuk nedeniyle hayvanların kirlenmesi sonucu küpe sinyallerinin okunamadığı, bu nedenle bazı hayvanların yanlış şekilde "küpesiz" olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca hayvanların gemide günlerce bekletilmesi nedeniyle ölü doğumlar ve yavru kayıpları yaşandığı iddia edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise savunmasında, gemideki hayvanlara ilişkin belgeler ile fiili tespitler arasında uyumsuzluk bulunduğunu, toplam 518 hayvanın kimlik bilgilerinde sorun tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası ekiplerince yapıldığını ifade etti.

Mahkemenin yürütmenin durdurulması talebine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.