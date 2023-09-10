Bandırma'daki yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.
Bandırma ilçesine bağlı Livatya mevkinde akşam saatlerinde otluk alanda çıkan ve şiddetli rüzgarla birlikte kısa sürede büyüyen yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü. Yangına hem karadan hem havadan müdahale edilirken, Bandırma Belediyesi Başkanı Tolga Tosun ve Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat da söndürme çalışmalarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.