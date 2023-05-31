Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni başhekim

Bandırma Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Burhan Akman, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve BANÜ Tıp Fakültesi Anestezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli, 14 Mayıs tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için görevinden istifa ederek Ak Parti’den Balıkesir Milletvekili Aday Adayı oldu. Ancak, Şenveli’nin adı seçim listesinde yer almadı. Şenveli, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki görevine geri dönmek için Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Kısa bir süre başhekimlik görevini yürüten Şenveli, Bakanlık tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekimlik görevini ise vekâleten Dr. Öğretim Üyesi Hülya Yılmaz Başer yürütüyordu. Bandırma Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Burhan Akman Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni başhekimi olarak atandı. Dr. Akman Bandırma Devlet Hastanesi’nde üroloji uzmanlığı görevinde bulunmuştu.