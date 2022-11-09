Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Şehir Hastanesi’nde Bölge Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısı ile Bursa Şehir Hastanesi’nde Bölge Koordinasyon toplantısına; Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, Hastanemiz Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli, organ nakil koordinatörleri ve sağlık çalışanları katıldı. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Çekirge Devlet Hastanesi’nin Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Timur Didinen’in anıldığı programda Bursa bölgesinde organ nakli olarak hayata tutunan vatandaşlar, kürsüde nakil sürecinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Program sonunda 2022 Ekim ayı itibariyle Türkiye genelinde kadaverik donör sayısında, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5’inci sırada yer alması nedeniyle Hastane Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli’ye ve Organ nakil koordinatörümüz Hemşire Selda Arslantaş’a teşekkür belgeleri takdim edildi.