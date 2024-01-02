Bandırma Emniyet Müdürlüğü yılbaşında bin 727 şahış denetledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında bin 727 şahıs denetlendi.

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bin 727 şahıs sorgulandı, 345 araç kontrol edildi, 31 umuma açık işletme denetlendi. Bu uygulamalarla muhtelif suçlardan aranan 16 aranan şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 6,8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi. Trafik uygulamalarında 46 araca 129 bin 265 TL idari yaptırım uygulandı, alkollü araç kullanan 16 sürücünün sürücü belgesine el konuldu ve 6 araç trafikten men edildi.