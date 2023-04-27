Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFAŞ) genel kurul yapıldı

Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi (BAGFAŞ), 53’ncü Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. BAGFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer, toplantıda “En büyük ortak adına da konuşuyorum. Devlete anahtarları teslim edelim, daha güzel ve iyi çalıştırsın.” dedi.

Bandırma’nın ve bölgenin önde gelen gübre üreticilerinden olan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) genel kurulunu gerçekleştirdi. Bu yıl 53. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Bandırma Gübre Fabrikaları, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde bulunan fabrikanın sosyal tesislerinde gerçekleşti. Şirket pay sahipleri fiziki olarak ya da internet ortamından genel kurula katılım sağladı. BAGFAŞ’ın genel kuruluna Bandırma Gübre Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Y. Kemal Gençer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye Gencer, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur Aksu, Mustafa İlgen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Dumanlı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sırrı Yırcalı ve üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantı başkanlığı oluşturuldu. 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet ve bağımsız denetleme kurulu raporları ayrı ayrı okundu ve müzakeresi yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14-1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlanmaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre olan mali tablolar okunarak genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulunun 2022 yılı kararının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi yapıldı.

Bu yılda ortaklarına kâr payı dağıtmama kararı alındı. 2021 yılı faaliyet dönemi sonunda, Sermaye Piyasası Kurulunun hazırlanan mali tablolarında 155 milyon402 bin 405 liralık net dönem karı elde etmesine rağmen geçmiş yıllarda zararın bulunması sebebiyle yönetim kurulu kararı doğrultulusunda bu yıl da kâr payı dağıtılmama kararı alındı.

Murahhas üye ve yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 2022 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikaları hakkında bilgiler verildi. Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgiler verildi. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar genel kurulun bilgisine sunuldu ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst limit belirlendi.

Toplantıda BAGFAŞ’a gelen eleştirilere cevap veren Başkan Gençer, “Siz bu fabrikaların çoğalmasını teşvik edeceğinize diyorsunuz ki sen oraya şunu atıyorsun, bunu atıyorsun. Gel gör. O su atık su değil ki. O su soğutma suyu. Bütün balıkçılar buraya gelmeye uğraşıyor. Burada balık avlamaya uğraşıyor. Bunun maddeyle ve manayla hiçbir izahı yok.” dedi. BAGFAŞ’ın hiçbir zaman Türk çiftçisine verdiği fiyatın altında dışarıya sırf döviz getirmek için ihracat yapmadığının altını çizen Gençer, “Bugüne kadar hiç böyle bir ihracatımız olmadı. Bizim gübrenin yanında özelleştirmeden aldığımız maden şirketleri veya başka şirketler yok. Biz sadece gübreciyiz.” diye konuştu.

Çevreye verilen zarar konusunda yapılan eleştirilerin asılsız olduğunu söyleyen Başkan Gençer, “Diyorsun ki bu şekilde çalıştığın zaman seni çalıştırmayız. Nasıl çalışalım? Gel o zaman anahtarları verelim size. En büyük ortak adına da konuşuyorum. Devlet isterse anahtarları teslim edelim, daha güzel ve iyi çalıştırsın. Benim mühendisime ve işçime daha iyi maaş versin. Sendikayla daha iyi toplu sözleşme yapsın. Siz ortaklarımıza da daha fazla dağıtsın. Siz bunu istemez misiniz? İstersiniz buyurun karar verelim anahtarı verelim. Ben bunu daha önce Süleyman Demirel’in müsteşarına da söylemiştim ’Anahtarı bırakayım size’ dur dediler ‘Neyi bırakıyorsun?’ Derdimize hep beraber çare bulalım. Zorlamayın bu kadar.” dedi.

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme yetkisi verildi. Dilek ve temenniler alındıktan sonra genel kurul toplantısı sona erdi.