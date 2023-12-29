Bandırma güne sisle uyandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oldu.

İlçe genelinde etkili olan yoğun sis sebebiyle deniz ve kara taşımacılığı sekteye uğrarken, vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte görüş mesafesi neredeyse 20 metrenin altına düşerken, bazı sürücüler araç farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan etkili sis nedeniyle Yenikapı-Bandırma, Bandırma Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, şehir içinde araçlar farlarını yakarak seyrediyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.