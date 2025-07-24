Bandırma İlçe Müftülüğü'nden yaz Kur'an kursu öğrencilerine bilgi yarışması

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarına katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi. "Camiye Gidiyorum, Ödülümü Alıyorum" sloganıyla başlatılan yarışmanın başvuruları 21 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak.

Yarışmaya katılım, kurslarda görevli eğiticiler tarafından öğrencilere ulaştırılacak çevrim içi başvuru formları aracılığıyla sağlanacak. Yarışma, çoktan seçmeli test yöntemiyle uygulanacak olup, 50 sorudan oluşacak sınav için öğrencilere 100 dakika süre verilecek.

Sorular, "Herkes İçin Temel Dini Bilgiler (Sorular ve Cevaplar)" ile "Dinimi Öğreniyorum" adlı kaynaklardan hazırlanacak. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. İlk üçe giren öğrencilere altın, ilk ona girenlere ise akıllı saat ve sürpriz hediyeler takdim edileceği bildirildi.