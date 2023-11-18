Bandırma-İstanbul Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi

İDO, olumsuz hava şartları sebebiyle 18 Kasım tarihli Bandırma-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji müdürlüğünden Bandırma için yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden fırtına 60-80 km/saat şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklama yapıldı. İDO’dan yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferimizi ve 18.11.2023 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." şeklinde açıklama yapılarak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.