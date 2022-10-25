Bandırma Livatya sahilinde artık denize girilebilecek

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Hacıyusuf mahallesinde Livatya mevkii denilen bölgede sahilde temizlik etkinliği düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kirlenmenin doğal yaşama verdiği zarar ile ilgili çocuklara eğitim verilerek sonrasında uygulamalı olarak sahilde büyük, küçük herkes temizlik etkinliğine katıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Müdürü İzzet Günal, çevre kirliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlı bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Eski dönemlerde Livatya mevkii’nde denize girildiğini ve yapılan yatırımlar sonucunda tekrar bunun mümkün olacağı müjdesini verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin; "Bandırma’nın en önemli sorunlarından bir tanesi çevre kirliliği ve Bandırma’nın sahilinde denize girememek bunun sebebi ise alt yapı eksikliği arıtmanın eksikliği ve vahşi çöp depolama alanının varlığından kaynaklanıyordu. Büyükşehir belediyemiz burası Bandırmalıların çok devamlı konuştukları bir konu ancak bir türlü harekete geçilememişti. Şimdi Bandırmalıların 20 yıldır konuştuğu alt yapı sorunu olan kanalizasyon içme suyu ve arıtmayla ilgili nihayet kazmayı vurduk ve başladık. 2024 yılına kadar sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.