Bandırma'nın Hafızlık Kur'an Kursu tüm bölgeye örnek oluyor

Bandırma Müftülüğü’ne bağlı Bereketli Mahallesi Hafızlık, Yatılı Kız Kur’an Kursu, yeni hafızlar yetiştirirken sunduğu eğitim-öğretim imkanları ve donatılarıyla güzel bir örnek teşkil ediyor.

Bandırma Müftülüğü’ne bağlı Bereketli Mahallesi Hafızlık, Yatılı Kız Kur’an Kursu, kapsamlı eğitim olanakları ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. Hafızlık eğitiminin yanı sıra akademik başarıya da odaklanan kurum, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdiği proje ile öğrencilere daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bereketli Mahallesi Hafızlık, Yatılı Kız Kur’an Kursu Müdürü Tuğba Çakıcı, Bandırma ve çevresinde ilk yatılı hafızlık Kur’an kursu olarak 5 Şubat’ta resmi olarak eğitime başladıklarını ifade ederek, “Kursumuzda şu an 22 tane öğrencimiz var. Öğrencilerimizden 12’si hazırlık sınıfında hafızlık temel eğitimi alıyorlar. 10 öğrencimiz ise hafızlık ezberi yapmakta. İnşallah haziran ayı itibarıyla 4. sınıfı bitiren öğrencilerle birlikte proje eğitim hafızlığına da başlayacağız. Öğrencilerimiz hem okullarına hem de hafızlıklarına devam edecekler. Proje eğitim hafızlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol imzalandığı için çocuklarımız derslerinden de geri kalmıyorlar. Bir sene ara verme haklarını kullanabiliyorlar ve bu sırada da hafızlık sınavına girip hafızlık belgelerini alıyorlar, daha sonra da akademik hayatlarına devam ediyorlar” dedi.

Çakıcı, “Okullu hafızlık dediğimiz ve projeye dahil olamayan öğrencilerimiz de olacak. Öğrencilerimiz okullarına devam ederken yatılı hafızlıklarına devam edebilecekler. Derslerinden geri kaldıkları takdirlerde biz onlara destek vereceğiz. İngilizce, fen bilgisi, kimya, fizik ve matematik hocalarımız gelecekler, öğrencilerimize yardımcı olacaklar” diye konuştu.

Çakıcı, “Programlarımız Halk Eğitim Merkezimizle destekli bir şekilde devam edecek. Öğrencilerimize yönelik nezaket, yemek kursu, dikiş nakış kursu, örgü kursu gibi bir kurslar planlıyoruz. Yani öğrencilerimiz buradan mezunu olurken günlük hayata yönelik en azından kendi işlerini de idame edecek şekilde eğitilmiş ve geliştirilmiş bir şekilde mezun olacaklar. Gündüz hafızlık yapmak isteyen öğrencilerimiz ise servisle gidiş geliş imkanlarına kavuşacaklar” ifadesinde bulundu.

Çakıcı, “Kursumuz 10 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu. Futbol sahamız, voleybol sahamız, basketbol sahamız ve piknik masalarımız var. Burada kimseyi rahatsız etmeden, özgür bir şekilde istediğimiz her türlü etkinliği gerçekleştirebiliyoruz. Sayın İlçe Müftümüz Abdulhamid Pehliva’a göstermiş olduğu destek ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayan Tekke Camii İmam Hatip-i Adem Turan’a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.