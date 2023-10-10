Bandırma'nın hastane sıkıntısı için soru önergesi

Bandırma Ticaret Odası heyeti tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen milletvekilleri ziyaretinde sunulan Bandırma’ya ilişkin sorun ve taleplerin yer aldığı kitapçıkta öncelikli madde olarak yer alan hastane problemi Balıkesir Milletvekili Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın tarafından meclise soru önergesi olarak sunuldu.

Konu hakkında bilgi veren Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz; “Bandırma, Erdek, Adalar, Gönen ve Manyas ilçelerini kapsayan bölgenin en önemli problemlerinden biri olan devlet hastanesinin yetersizliği gibi vekillerimize iletmiş olduğumuz diğer taleplerimizin de gündeme alınıp bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Konuya hassasiyet gösterip ilgilenen vekillerimize Bandırma ve bölgemiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.