Bandırma'nın meşhur rüzgarı poyraz, yerini lodosa bırakınca limanı çöp bastı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma’nın hakim rüzgarı poyraz yerini lodosa terk edince limanı çöp bastı.

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi’nin korkulu rüyası haline gelen müsilaj hala gündemdeki yerini korurken denizin bu feryadından ise hiç ders alınmışa benzemiyor. Bandırma’nın hakim rüzgarı olan poyraz dün akşam saatlerinden itibaren yerini lodosa bırakınca, denizdeki kirlilik yine gün yüzüne çıktı.

Lodosun etkisiyle limanın içinde belli noktalarda biriken şişe, poşet, evsel atık ve benzeri çöpler denizin kirletilmeye devam edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kordonda kurduğu çöp kapanlarının ise bu boyuttaki kirlilik karşısında yetersiz kaldığı görüldü.