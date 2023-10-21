Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsünde iş kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi yanındaki inşaat alanında meydana gelen iş kazasında vinç operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kampüsünde Spor Bilimleri Fakültesi yanında bulanan çelik konstrüksiyon inşaat alanında bulunan vinçlerden birinin arıza yapması sonucu vinç operatörü olan Cem Harmancı (26), bozulan vinçi tamir etmek amacıyla müdahale etti. Bomun üzerine düşen işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen savcılık iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı. Harmancı’nın cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Cem Harmancı’nın nişanlı olduğu bir süre sonra düğün yapacağı öğrenildi.