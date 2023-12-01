Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne yeni rektör

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla belli oldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne yeni rektör
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin yeni rektörü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla belli oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, Onyedi Eylül Üniversitesi’ne yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Prof. Dr. İsmail Boz, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanarak, Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in yerini aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Prof. Dr. İsmail Boz, son olarak Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştü.