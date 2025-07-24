Bandırma OSB yakınlarındaki arazi yangını söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Yangına, 6 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Dairesi’ne bağlı 1 su ikmal aracı, Enerjisa bünyesindeki 1 itfaiye aracı, BASKİ, Bandırma Belediyesi ve Eti Maden’e ait toplam 3 su ikmal aracı, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait 1 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ve 1 helikopterle müdahale edilmişti.
Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.