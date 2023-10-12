Bandırma polisi suçlulara göz açtırmıyor

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı 'şok uygulamalar' çerçevesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bandırma polisi suçlulara göz açtırmıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı ’şok uygulamalar’ çerçevesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamalara ara vermeden devam ediyor. Uygulamalarda, E.T. ve G.C. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabancaya ait fişek ve 36,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.