Bandırma sahili çöplüğe döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde fırtına nedeniyle deniz yükselince sahil bandı çöplüğe döndü.

Geçtiğimiz günlerde özellikle yurdun batı kesimlerinde etkisini gösteren fırtına Bandırma’da da etkili olurken deniz seviyesinin de yükselmesine yol açtı. Yükselen deniz suyu kıyıya taşınca beraberinde çöp ve diğer atıkları getirerek kirliliğe neden oldu. Söz konusu manzara, Marmara Denizi’ndeki endişe verici kirliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Bandırma Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çöpler kaldırdı.