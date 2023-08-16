Bandırma Ticaret Borsası'nda gündem 'Ziraat Fakültesi'

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 04 Ağustos 2023 tarih ve 32269 sayılı resmi gazetede 7477 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile tekrar açılan Ziraat fakültesi, Bandırma Ticaret Borsası camiasında memnuniyetle karşılandı ve Borsa Yönetim kurulu ile birlikte Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e makamında ziyarette bulunarak önerilerini sundular.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, "Güzel şehrimiz Bandırma’da 2015 yılında öğretime başlayan Onyedi Eylül Üniversitemizin Kurucu Rektörü olarak kısa zamanda üniversitemizi çağdaş bir eğitim kurumu haline getirme çabaları, hem kurumumuz hem de şehrimiz tarafından takdirle izlenmektedir. Ziraat fakültemiz Tarımsal üretim potansiyeli yüksek güzel şehrimiz Bandırma’ya çok yakışacaktır. Bu konuda yüksek gayretleri ve başarılı çalışma motivasyonu için Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir e Kurumumuz ve Şehrimiz adına teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum.

Şehrimizin tüm bileşenleri olarak el birliğiyle Ziraat Fakültemizin bölgemize başarılı çalışmalar sunması için elimizden gelen tüm destek sağlanacaktır." dedi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun açılan Ziraat Fakültesi için 7 maddeden oluşan önerilerini sundu.