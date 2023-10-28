Bandırma Ticaret Odası 100.yıla özel 10 bin fidan

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları çerçevesinde, Bandırma Ticaret Odası tarafından 100. yıla özel olarak 10 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmalarıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında, "Bandırma Ticaret Odası 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı" hayata geçiriliyor. Proje etkinliğinin ilk etabında, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü’nün tahsis ettiği orman arazisinde 200 adet fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma Orman İşletme Müdürü Ömer Faruk Tuna Yüksek, Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Burak Uğur ve Bandırma Ticaret Odası Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, "29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na özel bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Bugün 200 fidanı toprakla buluşturacağız ve toplamda 10 bin fidan dikimi olacak. İnşallah Bandırma’ya ağaçlandırılmış çok güzel bir bölge kazandıracağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılı milletimize hayırlı olsun." dedi.

Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Anıl Bekdemir, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Genç Girişimciler Kurulu olarak Bandırmamızın orman arazilerini ağaçlandırmaya yönelik bir fikir ürettik. Ticaret Odası Başkanımız Adem Yılmaz ve yönetim kurulu bu fikre destek verdiler. Umarım bundan sonra orman arazilerimiz hızlandırılmış bir biçimde ağaçlandırılacaktır. Destek olan herkese teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun," ifadesinde bulundu.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, fidan dikimi gerçekleştirerek yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kaymakam Engin Aksakal, "Bandırma Ticaret Odası’nın organizasyonu ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün destekleriyle, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında 10 bin fidan dikilecek. Projeye destek verenleri kutluyorum. Bir ağaç yetiştirmek doğaya ve insanlara en faydalı davranışlardan biridir. Milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında her yıl temsili olarak ağaç dikimleri ülkemizin dört bir yanında devam ediyor. Hepimizin görevi bu konuda gerekeni yapmaktır," diye konuştu.