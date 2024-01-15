Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz 'Yerel ekonomiye destek şart'

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, piyasaların yaşadığı sıkıntılı süreç hakkında açıklamada bulunarak yerel firmaların desteklenmesinin önemine değindi.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, ülkemizin ekonomik sıkıntılarının etkisi altında olan piyasalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek enflasyon ve zamların sektörleri zorlu bir denge sürecine soktuğunu vurgulayan Yılmaz, işletmecilerin geleneksel ticaretin yanında elektronik ticareti de benimsemeleri gerektiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca dayanışma kültürünü vurgulayarak, yerel esnafların desteklenmesinin şehrin kalkınması için önemli olduğunu ifade etti.

Adem Yılmaz yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ekonomik olarak içinden geçtiği sıkıntılı sürece, hepimiz bizzat etkilenerek şahit oluyoruz. Yüksek enflasyon ve zamlar tüm sektörlerin ve iş dünyasının dengesini onarımı zor bir şekilde bozdu. Enerjiden, gıdaya, otomotivden konuta, akaryakıttan ara mamullere kadar günlük yaşamı alt üst eden bir enflasyon ve zam silsilesi içindeyiz. Hükümetimizin bu zorlu süreçten çıkmak adına gayretlerini elbette görüyoruz. Ekonomiyi düzene sokma adına atılan adımların uluslararası arenada somut ve olumlu yansımalarını da görmeye başladık. Temennimiz enflasyonun 2024 yılı sonu itibariyle düşmeye başlaması ve bu yönde alınan aksiyonların hızlandırılmasıdır. Ayrıca beklentimiz, enflasyonun düşmesiyle üretim kapasitesinin artması ve yatırımların canlanmasıdır.

Teknolojinin giderek gelişmesiyle alışveriş alışkanlıkları da değişiyor. Herkes alacağı ürünü önce internette araştırıp, fiyat karşılaştırması yapıp en uygun olan yerden almayı tercih ediyor. Böylelikle özellikle perakende sektörde internet üzerinden alışveriş giderek artıyor, e-ticaret geleneksel mağazacılık karşısında her geçen gün daha güçlü bir konuma geliyor. Bu sebeple işletmecilerimizin geleneksel ticaretin yanına artık mutlaka elektronik ticareti de eklemesi gerekiyor. Bunun yanında iyi ürüne ve uygun fiyata ulaşmanın kolaylaştığı bu dünyada rekabetçi olmanın öneminin iyi bilinmesi, bu doğrultuda belirlenen kar oranlarının makul düzeylerde belirlenmesi gerekmektedir.

Ancak, alışveriş her ne kadar globalleşmiş olsa da, ticaret sınırları aşmış olsa da dayanışma kültürü ülkemizde ahilik kültürünün bir parçasıdır. Esnafın, esnaf komşusuyla, vatandaşın esnafla olan dayanışması öteden beri kültürümüzde var olmuştur. Bu sebeple internetten, global firmalardan ve büyük ölçekli dev zincir markalardan alışveriş yapmadan önce kendi yerel esnafımızı ve üretecimizi öncelikli tercih olarak belirlemek şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Diğer yandan Bandırma’da var olan sanayi işletmeleri ve kurulum aşamasındaki OSB’lerde ihtiyaç duyulan yan sanayi ürünlerinin ve yedek parçalarının temini hususunda da Bandırma’da faaliyet gösteren firmalarımızın tercih edilmesi şehrimiz ticari hayatı için büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerin satın alma ihalelerinin de kriterlerinde öncelikli olarak yerel firmalardan teklif alınmasına yönelik düzenlemelerin olması yerel kalkınmanın desteklenmesi açısından mühimdir.” dedi.