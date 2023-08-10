Bandırma Ticaret Odasında kadın tır şoförü eğitimleri başlıyor

Bandırma Ticaret Odası üyelerinin talepleri doğrultusunda, bölgesel iş gücüne katkı ve üyelerinin nitelikli personel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projeler üretmeye devam ediyor.

Lojistik sektöründe yaşanan tır şoförü eksikliğinin giderilmesine yönelik Bandırma Ticaret Odası, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve GMKA iş birliği ile Hicri Ercili Şirketler grubu öncülüğünde kadın istihdamına yönelik ‘Kadın istese her alanda çalışabilir’ diyor ve “Kadın Tır Şoförü Eğitimi” projesi ile eğitimlerine başlıyor. Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, "Kadınlarımızın her alanda iş bulma konusunda olanak sağlamak ve destek olmak amacıyla böyle bir bölgesel iş gücüne ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

En az lise mezunu, B sınıfı ehliyeti olup aktif araç kullanan kadınlar 11 Ağustos Cuma mesai bitimine kadar başvuru ve ön görüşme için Bandırma Ticaret Odasına başvuru yapmaları gerekiyor.