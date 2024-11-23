Bandırma ve Erdek'te feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), GESTAŞ ve Marmara RoRo şirketleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım 2024 tarihinde bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), GESTAŞ ve Marmara RoRo şirketleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım 2024 tarihinde bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO ise, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 12.00 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 15.30 seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.
Marmara RoRo şirketi de, Marmara-Erdek hattındaki 13.00 seferi ile Avşa-Erdek hattındaki 14.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını açıkladı.