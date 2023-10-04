Bandırma ve Erdek'te haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek İlçelerinde JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, aranan şahısları Bandırma ve Erdek’te tespit etti.

Bandırma’da Kayacık Mahallesi’nde, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan aranan ve hakkında 7 Yıl 3 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şahıs JASAT tarafından 2 Ekim’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı gün Erdek Turan Mahallesi’nde, Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 6 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. düzenlenen operasyonda yakalandı. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.