Bandırma ve Gönen'de tefecilik ve nitelikli hırsızlığa yönelik operasyon

Balıkesir'de polisin düzenlediği operasyon kapsamında, tefecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından 3 kişi tutuklandı.

Bandırma ve Gönen'de tefecilik ve nitelikli hırsızlığa yönelik operasyon
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyon kapsamında, tefecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir polisi, Bandırma ve Gönen ilçelerinde, tefecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kafes-22 adı verilen operasyon kapsamında, 7 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin, suçla mücadeledeki çalışmalarının aralıksız olarak ve kararlılıkla süreceği belirtildi.