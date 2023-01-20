Bandırma ve Gönen'de Türk Sanat Müziği Korosu konseri düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ve Gönen ilçelerinde "Şarkılar Bizi Söyler Biz De Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ve Gönen Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu konserini icra edildi.

Türk Sanat Müziğimizin eşsiz güzellikteki bestelerini yürekten seslendiren Bandırma’daki konseri yöneten şef Verda Dönmez ve Gönen’de ki konseri yöneten şef Ahmet Dündar’ın hazırladığı 22 Öğretmen ve kursiyerden oluşan koronun Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan konseri büyük beğeni topladı. İzleyiciler koroyu ayakta dakikalarca alkışladı. Gönen’de ki programa Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, İlçe Jandarma Komutanı Jand.Kıdm.Yüzb.Ethem Gökboha, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Murat Yöndem, İlçe Milli Eğitim müdürü Sezai Turna, Halk Eğitimi Müdürü Mustafa Balaban

Öğretmen arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bandırma’da ki gösteriye ise Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Kent Konseyi Bakanı Serdar Polat, Bandırma Halk Eğitimi Müdürü Cüneyt Taşkın, Öğretmen arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.