Bandırma'ya 15 dakika yetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde aniden başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren yağışta yollar göle döndü.

Bandırma’da sabah saatlerinde aniden başlayan ve çok hızlı yağan yağmur rögarların taşmasına ve yolların göle dönüşmesine neden oldu. Esnaf kendince çabalar ile dükkanlarının su basmasını önlemeye çalışırken ve dükkanlarında zarar oluşan esnafın isyanı vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu kameralarına yansıdı.