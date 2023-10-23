Bandırma'ya iz bırakanlar için vefa gecesi düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kent Konseyi, Bandırma Belediyesi’nin iş birliğiyle Cumhuriyet’in 100. yılında “Bandırma’ya İz Bırakanlar Vefa Gecesi” düzenlendi.

Bandırma Kent Konseyi, Cumhuriyet’in 100. Yılında nedeniyle Bandırma’ya iz bırakanlar için vefa gecesi tertip etti. Program Santral Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma Kent Konseyi Başkanı Av. Serdar Polat gerçekleştirdi. Akabinde Bandırma Kent Konseyi Vefa Komisyonu’nda yer alan Ömer Lütfü Kayalar ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun birer konuşma gerçekleştirdi. Son olarak “Bandırma’nın İz Bırakan” isimlerine plaket takdim edildi.

Bandırma Kent Konseyi tarafından kurulan Vefa Komisyonu, Bandırma’ya 50 yıldan fazla hizmet etmiş ve markasıyla ün salmış işletmeleri onurlandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına program düzenledi.

“Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, “Cumhuriyetin 100. Yılında Bandırma’mızın önemini nereden başlasak bilemiyorum. Gerçek şu ki, Bandırma kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Bandırmamıza yakışan etkinlikler yapmayı planladık. Kısıtlı bir zamanda yaptığımız bir çalışma olduğu için unuttuğumuz isimler olduysa af fola ve bundan yapılacak çalışmalarda lütfen isimleri Kent Konseyi’ne bildirin. Çünkü Bandırmamız, kültürüyle ekonomisiyle, limanıyla öne çıkan bir şehir. Etkinliğimizi 2 kategoriye ayarladık. Hayatta olan, iz bırakan ve Bandırma’ya mal olmuş markaların devamını sürdüren ailelerin üyelerini bu gecede anmak istedik. Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla yaşamak istiyoruz. Yanı başımızda Gazze’de insanlık suçu işleniyor ve katliama şahit oluyoruz. Şu anda Ortadoğu’nun bataklığının içinde değilsek, Ulu Önder Atatürk’ün 1920’deki vizyonu ve 1923’teki kurduğu Cumhuriyet sayesinde olmuştur. Bandırma’mıza iz bırakanları yaşatmak için belediyemiz ile birlikte iz bırakanları bir kitap olarak bastıracağız.” dedi.

Tosun, “Kent Konseyleri birer medeniyet projesidir”

Yapılan etkinliğin başlangıç olduğunu belirten Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Kent Konseyleri birer medeniyet projesidir. Bu tarz önemli Bandırma’ya, Bandırma Belediyesi’ne ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet etmek adına bütün dernekler tarafımdan seçilmiş, siyasi parti gözetmeksizin herkesi kucaklayan kurumlardan bir tanesi. Bandırma güzel ve büyüyen bir kent. Cumhuriyet ile birlikte büyüyen, sanayi, liman ve kültür kenti. Bizler ahilik haftasında Bandırma’da 50 yılda Bandırma’ya istihdam kazandırmış işletmelere 50’inci yıl onuruna plaket verdik. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Bandırma’ya sosyal hizmet, sportif işletmeler ve Bandırma’ya ciddi katma değer sağlamış kişilerle ilgili bir çalışma yaptık ve komite kuruldu. Bunlar birer başlangıç. Bizden önce yapılmış bir çalışma değil. Biz yerel yönetim olarak her zaman Bandırmalıların yanındayız” dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından, Bandırma’ya katma değer sağlamış kişilerle “Bandırma’nın İz Bırakan” adlı isimlerine özel plaketleri takdim etti.