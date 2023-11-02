Bandırma'ye beklenen yağış geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağmur ve fırtına aniden bastırdı. Bandırma'da aniden başlayan yağmur ve fırtına etkisini artırarak yollarda küçük su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Bandırma'ye beklenen yağış geldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur ve fırtına aniden bastırdı. Bandırma’da aniden başlayan yağmur ve fırtına etkisini artırarak yollarda küçük su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Öğlen saatlerinden itibaren lodos etkisiyle Marmara Denizi üzerinden gelen yağışlı hava bölgede etkili olmaya başladı. Son yılların en kurak sonbahar aylarını yaşayan bölgede yağışlar özellikle zeytin üreticilerini ve çiftçileri sevindirdi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Balıkesir Valiliği günler öncesinden vatandaşları uyarlarda bulunurken yağışların şiddetlenmesi durumuna karşı ise vatandaşları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman