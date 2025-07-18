Bandırmalı imam Türkiye finaline yükseldi

Bandırmalı imam hatip Burak Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finalinde birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali, Kırklareli’deki Hızır Bey Camii’nde gerçekleştirildi. Yarışmada Balıkesir’i temsil eden Bandırmalı imam hatip Burak Yıldırım, jüri değerlendirmesi sonucunda bölge birincisi oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinden din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmada, ses tonu, usul, makam bilgisi ve ezanın ruhuna uygunluk gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerde Burak Yıldırım, jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Yıldırım sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Balıkesir’i temsilen Kırklareli’ndeyiz. Dualarınızı beklerim, selam ve dua ile" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonrası açıklama yapan Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan, Burak Yıldırım’ı tebrik ederek, Türkiye finalinde kendisine başarılar diledi.