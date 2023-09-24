Bandırmalılar Oğuzhan Koç'la coştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 4’üncü gününde Oğuzhan Koç, sanatseverlerle bir araya geldi.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 4’üncü gününde Oğuzhan Koç, Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleriyle buluştu. Düzenlenen konserde Oğuzhan Koç birbirinden güzel şarkılarını Bandırmalılar için seslendirdi. Konsere gelen Bandırmalılar şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Her yaştan hayran kitlesine sahip genç Sanatçı Koç, en güzel şarkılarını seslendirdi.

‘Her Aşk Bir Gün Biter’, ‘Bulutlara Esir Olduk’ ile Cumhuriyet Meydan’da romantizm rüzgarları estiren Koç, hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten zevk aldığı parçalardan oluşan renkli repertuarıyla herkesin kalbine dokundu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından Sanatçı Oğuzhan Koç’a plaket ve çiçek takdim edildi.