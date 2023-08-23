Bandırmalılar, Seyirlik Akşamlar'a büyük ilgi gösterdi

Bandırmalılar, 4 gün boyunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Seyirlik Akşamlar” açık hava sinema etkinliğine büyük ilgi gösterdi. Yeşilçam’ın birbirinden güzel filmlerinin gösterildiği etkinliğe geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da onur konuğu olarak Türk Sinemasının Kraliçesi Hülya Koçyiğit katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Seyirlik Akşamlar” açık hava film izleme etkinliğiyle 4 gün boyunca Bandırma Sahili’nde Yeşilçam rüzgârları estirdi. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğe Bandırmalıların büyük ilgi göstermesi dolayısıyla bu yıl 2.’sini düzenleyen Büyükşehir Belediyesi yine Yeşilçam’ın efsanesi, dört yapraklı yoncanın zarif ismi Hülya Koçyiğit’i onur konuğu olarak ağırladı. Başrolünü Tarık Akan ile paylaştığı “Derman” filmini Bandırmalılarla birlikte izleyen Hülya Koçyiğit sonrasında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hülya Koçyiğit; Balıkesir’e gelmekten, Bandırma’da sevenleriyle buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Öyle güzel, anlamlı, duygulu bir birlikteliğimiz var ki akrabalarımı, kız kardeşimi görmüş gibi oluyorum. Birlik ve beraberliğimiz pekişsin kendi kültürümüzü tanıyalım, benimseyelim, sevelim. Birlikte olmaktan keyif alalım” dedi.

Bandırma’ya çok önem verdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri “Seyirlik Akşamlar” etkinliğinin çok ilgi görmesi dolayısıyla bu yıl tekrardan gerçekleştirdiklerini söyleyerek Bandırma’nın en iyi hizmetleri hak ettiğini ifade etti.

Balıkesir’in en genç milletvekili olarak Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yücel Yılmaz ile birlikte enerjili ve dinamik bir şekilde Balıkesir için gece gündüz çalıştıklarını belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan “Seyirlik Akşamlar” etkinliği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.