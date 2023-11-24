Bandırmaspor- Şanlıurfaspor maçını Ayberk Demirbaş yönetecek
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor'un kendi sahasında oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bandırmaspor’un kendi sahasında oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.
Bandırmaspor, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 13.30’da kendi evinde oynayacağı Astor Enerji Şanlıurfaspor maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Ayberk Demirbaş yönetecek.
Demirbaş’ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelim ve Kemal Elmas yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olacak. Bandırmaspor, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü kendi evinde Astor Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacak. Karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Bandırmaspor geçtiğimiz hafta oynadığı Manisa FK maçında aldığı 2-0’lık galibiyet ile 3 puan kazandı. TFF 1’inci Lig’in 13’üncü haftası müsabaka öncesi Bandırmaspor, 25 puanla 3’üncü sırada, Astor Enerji Şanlıurfaspor ise 11 puanla 15’inci sırada yer alıyor.