Bandırmaspor'a 5 milyon TL'lik tesis

Bandırmaspor Basın sözcüsü Özer Aydın, tesisleşme konusunda önemli atılımlar yaptıklarını ve bu anlamda da ikinci idman sahasını kulübe kazandırdıklarını söyledi. Dolgusu için 6 bin 500 ton mıcır ve 4 bin 165 ton kumun kullanıldığı sahanın 5 milyon TL’ye mal olduğu öğrenildi.

Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda 24 yaşındaki savunma oyuncusu Holownia’nın yanı sıra Isaac ve Dembele’ye kendilerine takım bulmaları için izin veren Bandırmaspor, ara transfer döneminde Partizan’dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nikola Terzic’i ve Bundesliga 2’de forma giyen 30 yaşındaki Cebio Soukuo’yu kadrosuna kattı. Bandırmaspor Basın sözcüsü Özer Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilgen Süngü de takımın son durumu, transfer çalışmaları ve tesisleşme hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın Antalya kampına dair bilgiler vererek sözlerine başlayan Özer Aydın, "Takımımız Antalya’da kamp yapıyor. Geçen hafta 3 Ocak’ta başladı. Cuma günü Antalya’daki kampımız bitecek ve şu ana kadar bir hazırlık maçı yaptık. Çorumspor ile oynadığımız maçta 3-0 galip geldik. Manos, Levent ve Kerim’in golleri ile sahadan galip geldik. Bugün saat 14.00’te bir hazırlık maçımız olacak, Almanya 4 Ligi’nden takımla oynayacağız. Perşembe günü 2 günlük izne çıkacaklar. 16 Ocak Pazartesi günü Bandırma’da topbaşı yapacağız. İkinci yarı bu hafta sonu başlayacak. 21 Ocak’ta evimizde Tuzlaspor ile karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

"Kombine satışımız 105 TL"

10 maçlık özel bir kombine satışı gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, "Bu kombine satışlarımızı kulübümüzün çarşıdaki mağazası, TOKİ’deki tesislerimizden ve sistem üzerinden yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. En büyük gücümüz taraftarımızdır. Çok değerli bir taraftarımız ve şehrimiz var. Bunun değerini biliyorsunuz. Kombine satışlarımızın fiyatını da gerçekten ilginç tuttuk, 105 TL. Taraftarlarımıza buradan duyuralım. Tüm taraftarlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu özel kombineye akın etmesini, kulübü desteklemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tesisleşme anlamında kulübümüz yüksek değerlere ulaşmaya başladı"

Tesisleşmede önemli adımlar attıklarını da vurgulayan Özer Aydın, "Stadyumumuz yok biliyorsunuz. Onur Göçmez başkanlığında sadece sportif anlamda değil, tesisleşme anlamında da kulübümüz, her geçen gün bir yeni tesis, yeni atılımla sürekli yüksek değerlere ulaşmaya başladı. Burada olma nedenimiz ikinci idman sahamızın yapımıyla ilgili. Eski idman sahasıyla aynı seviyeye gelmesi için ortalama 1 metrelik dolgu yapıldı. Bu dolguda 6 bin 500 ton mıcır ve 4 bin 165 ton kum kullanıldı. Su geçirgen drenaj, su tahliyesi, otomatik sulama sistemleri ile beraber müthiş bir idman sahası sağladı" diye konuştu.