Bandırmaspor'a kötü tezahürat cezası

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında evinde karşılaştığı Eyüpspor maçında, taraftarlarının kötü tezahürat nedeniyle para cezası ve tribün cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.03.2023 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belirlendi. Yapılan yazılı açıklamada, "Bandırmaspor Kulübünün, 09.03.2023 tarihinde oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor Spor Toto 1. Lig karşılaşmasında, taraftarlarının neden olduğu yakışıksız ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. unsuru uyarınca berbat ve kötü tezahüratta bulunan yeni kapalı doğu tribün B ve C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu karşılaşmaya girişlerinin engellenmesine, karşılaşmada Beyçimento Bandırmaspor Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar vermiştir" denildi.