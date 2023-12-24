Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Bandırmaspor, evinde Adanaspor’la mücadele etti. Maçın ardından teknik sorumlular basın toplantısı düzenledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bu maçın daha evvelden ilk yarısını izleyip bu şekilde biteceğini söyleselerdi aklımızın ucundan bile geçmezdi. Belki de 10-20 yılda olan bir şey başımıza geldi. Kendi evimizde maalesef 2-0’dan 3-2 mağlup olduk. Bu bizim adımıza çok üzüntü verici bir durum. Taraftarımızın böyle şeyler yaşamaması gerekiyor, onlardan özür diliyorum. Bütün sorumluluk bana ait. Rakip üç defa geldi ve üçü de gol oldu. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık, onları da tamamlamak benim işim. Allah’ın izniyle ikinci devreye daha iyi hazırlanıp daha iyi bir takım haline gelmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da ilk yarı takımın oynadığı oyundan memnun olmadığını belirtti. Kaplan, ikinci yarı iyi bir dönüş yaptıklarını ifade ederek, "İkinci yarı hem pozisyonlar bulduk hem de vermedik ve ikinci yarı kalecimizin kurtardığı penaltı maçın dönüş noktası oldu. Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta kötü bir maç oynadık ve kaybettik. Bandırma gibi bir takıma deplasmanda 3 gol atıp kazanmak bizim adımıza sevindirici bir durum. Bütün oyuncularımı kutluyorum, aslında biz iyi bir takımız ama sezon başını iyi geçirmediğimiz için fizik olarak sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah ikinci yarı daha bir Adanaspor izleteceğiz. Galibiyeti hem başkanımıza hem de taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın ikinci yarısında mükemmel bir oyun oynayan oyuncu grubumun anlından öpüyorum, yürekten kutluyorum. Adanaspor olarak 19 puanla ilk yarıyı bitirdik, inşallah ikinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha iyi bir takım izleteceğiz" diye konuştu.