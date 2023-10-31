Bandırmaspor - Alanya Kestelspor maçının biletleri satışta

Bandırmaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Bandırmaspor - Alanya Kestelspor maçının biletleri satışta
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bandırmaspor’un, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında Bandırmaspor, yarın Alanya Kestelspor ile mücadele edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Müsabakanın bilet fiyatlarının 20 TL olduğu belirtildi.