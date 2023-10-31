Bandırmaspor - Alanya Kestelspor maçının biletleri satışta
Bandırmaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Bandırmaspor’un, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Alanya Kestelspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında Bandırmaspor, yarın Alanya Kestelspor ile mücadele edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
Müsabakanın bilet fiyatlarının 20 TL olduğu belirtildi.