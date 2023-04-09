Bandırmaspor - Altay maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında oynanan Bandırmaspor ile Altay maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Altay’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında aldıkları 1 puanın bu maça daha özgüvenli çıkmalarını sağladığını söyledi. Oyuncular arasında rekabeti artırmaya çalıştıklarını belirten Şengül, "Oyuncular arasındaki rekabeti artırmaya çalışmamızın olumlu dönüşlerini almaya başladık. Bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için değerli. Biraz geri de kalsak hedefimiz tabii ki play-off’u yakalamak. Bunun için mücadelemizi lig sonuna kadar sürdüreceğiz ve hedefin içinde kalmaya çalışacağız. Bugünkü maçın zor geçeceğini biliyorduk ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Dilerim Manisa’da da bunun devamını getirir oradan da galibiyetle döneriz" dedi.

Altay cephesi

Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da son haftalarda iyi oynayıp puanlar aldıklarını hatırlattı. Mutlu, son iki deplasmanda kazanarak Bandırma’ya geldiklerini ifade ederek, "Buradan da puan ya da puanlar almak istiyorduk ama maçın başında erken bir gol yiyerek mağlup başlamak da kolay değil. Daha sonra maçı dengeledik, ikinci yarı oyuncumuz atılmasaydı düzenimiz bozulmayabilirdi. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı" diye konuştu.