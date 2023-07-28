Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Bodrumspor oyuncusu 28 yaşındaki sol kanat Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.

Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Editör
EditörEditör
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Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Bodrumspor oyuncusu 28 yaşındaki sol kanat Aminu Umar ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor ekibi, Bodrumspor’dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar’ı 1 yıllığına transfer etti.

Daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor, Rizespor ve Bodrumspor takımlarında da forma giyen Aminu Umar, 260 maçta 47 gol atarken, 47 asist yaptı.