Bandırmaspor, Başakşehir'den Emre Kaplan'ı kiraladı

Bandırmaspor, Medipol Başakşehir'den 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kaplan'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı.

Bandırmaspor, Başakşehir'den Emre Kaplan'ı kiraladı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bandırmaspor, Medipol Başakşehir’den 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kaplan’ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Medipol Başakşehir’den Emre Kaplan ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sol kanat hattında görev yapan Kaplan, Başakşehir, Bodrumspor, Adanaspor takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 91 maçta 2 asist yaptı.