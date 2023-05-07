Bandırmaspor - Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik sorumlular mücadeleyi değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Bandırmaspor, Boluspor’u ağırladı. Bandırmaspor kendi sahasında 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Rakiplerimizi yenip diğer takımların puan kaybetmesini bekleyerek play-off’un kapısından içeri girmeye çalışacağız" dedi. Geçen hafta Altınordu maçında hakem Ali Palabıyık tarafından verilen penaltıyı protesto ettiklerini belirten Şengül, "Türkiye’de herkesin hemfikir olduğu bir tek Ali Palabıyık hocamızın penaltı olarak adlandırdığı pozisyondan sonra ligin altı da üstü de karıştı. Maalesef bugünkü galibiyetten sonra geçen hafta da galip dönebilseydik play-off’un en güçlü adayı biz olabilecekken maalesef bir hakem hatasına kurban gittik. Bize böylesi bir karar veren Ali Palabıyık’ı kınıyoruz. Her şeye rağmen ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Play-off için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah bunu başarırız. Rakiplerimizi yenip diğer takımların puan kaybetmesini bekleyerek play-off’un kapısından içeri girmeye çalışacağız. Oraya da çıkarsak çok farklı bir Bandırmaspor olacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Ahmet Görkem Görk de iki takımın da karşılaşmada iyi mücadele ettiğini dile getirdi. İlk yarı istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade eden Görk, "Rakibin sağ tarafının bekini engellemek istiyorduk ama ikinci yarıda rakibimizin orta sahasının düşeceğini biliyorduk, hız geçerek sonuç almak istedik. Savunma arkası koşuları da ikinci yarı gerçekleştirdik. İyi vurabilip sonuçlandırabilseydik daha iyi bir skorla dönebilirdik. Rakibimizin de kaçan pozisyonları var. İki takımı da tebrik ederim” dedi.