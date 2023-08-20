Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bandırmaspor - Boluspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlayan, bugünkü skordan memnun olmadığını ama takımın istek ve arzusundan memnun olduğunu ifade ederek, "Seyircimiz önünde öncelikle bizleri destekleri için teşekkür ederim ve onlara da galibiyet armağan etmek istiyorduk. İlk yarıda rüzgarı arkamıza alarak gol bulmak adına her şeyi yaptık. İkinci yarı rüzgara karşı sıkıntılı anlar yaşamadık ama ilk yarı gibi olmadı. Bandırmaspor olarak son 15-20 dakika galip gelmek adına yüksek tempo yaptık. Topun bizde olan süresini arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay da ilk yarı rüzgara karşı oynadıklarını dile getirdi. Geçen hafta anlamsız bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Altay, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısında müsabakada rüzgara karşı ve üst sıraları zorlayan bir takım ile çok sert bir deplasmanda oynadık. Onlar da kazanmak istiyordu. Biz de evimizde anlamsız bir mağlubiyet aldık. Ligde her puanın değerli olduğu ortamda, en azından bir puan almak her iki takıma adil olduğunu düşünüyorum. Oyunun kalitesi rüzgardan dolayı iyi değildi. Takımlarımız lider hazır değil. Takımlar hazırlık maçlarını az yaptıkları için futbolcularda uyum süreci sorunu var. İkinci yarıda rüzgarı arkamıza aldık, biraz daha iyi oynadık. Bu süreçte takım olarak hala hazır maçı havasındayız. Lig uzun, sonuçta önemli olan 34. haftada ligin zirvesinde yer alabilmektir. Bizde elimizden geldiği mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.