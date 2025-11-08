Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında oynanan Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında evinde Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, "Maça baktığımızda duruş ve savunma anlamında maç boyunca iyiydik ama ilk yarıda enerji anlamında çok iyi değildik. Yani bir türlü enerjimizi, coşkunluğumuzu oyuna katamadık. Tabii böyle mevsimde hava değişikliği de çok oluyor. Bugün pek alışık olmadığımız bir sıcaklık vardı. Devreden çıktıktan sonra ikinci yarı bir ara hava bulutlandı. O arada da biz de iyi oynadık ve o arada da golü bulduk, kazanmasını bildik. Savunma anlamında son haftalarda güzel işler yapıyoruz. Bugün de bize maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu. Ofansif anlamda tabii ki eksikliklerimizin de ofans anlamındaki eksik oyuncularımızın da gelmesiyle daha iyi ofans anlamında yapmamız gerekenler var" ifadelerini kullandı.

Gürsel, taraftarlara daha iyi bir takım izletmek istediklerini vurguladı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan da Bandırmaspor deplasmanının ne derece zor olduklarını bildiklerini dile getirdi. 5’li bir defansa karşı pozisyona girmenin kolay olmadığını vurgulayan Arslan, "Açıkçası bugün istediklerimizi yapamadık. Sorumluluk benim, bu takımı hazırlayan benim. O yüzden oyuncularım ben geldiğimden beri müthiş bir özveri gösterdiler ama bugünkü maça gelecek olursak en azından rakip kadar istemezseniz maçları kazanamazsınız. Bugün maçı isteyen taraf daha çok isteyen kazandı. Oyun genelinde çok pozisyon yok ama ikili mücadelelerde biraz daha etkili olabilirdik" diye konuştu.

Arslan, ilerleyen maçlara daha iyi hazırlanıp takımı hak ettiği yerlere taşıyacaklarını sözlerine ekledi.