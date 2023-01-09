Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Bundesliga 2’de forma giyen 30 yaşındaki sol ve sağ kanat oyuncusu olan Cebio Soukuo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine kulüp başkanı Onur Göçmez ’in de katıldığı ve ara sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Cebio Soukuo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Soukuo, FC Hansa Rostock, Sandhausen, Arminia Biefeld, Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 320 maçta 76 gol, 38 asist yaptı.